Краматорские правоохранители прошли инструктаж перед выборами

После занятий для сотрудников полиции было организовано тестирование, на котором правоохранители показали положительные результаты, передает vp.donetsk.ua.

Читайте такжеВ Краматорске реконструируют центральную площадь

Кроме того, стражи порядка предметно изучили ряд статей из закона "Про Национальную полицию".