Краматорские правоохранители прошли инструктаж перед выборами
18:55, 12 ноября 2015Общество
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С личным составом Краматорского отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области был проведен инструктаж по отработке реагирования на возникновение возможных нарушений в ходе выборов, которые состоятся в Краматорске 15 ноября.
Стражи порядка предметно изучили ряд статей закона о полиции / slavdelo.dn.ua
После занятий для сотрудников полиции было организовано тестирование, на котором правоохранители показали положительные результаты, передает vp.donetsk.ua.
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Кроме того, стражи порядка предметно изучили ряд статей из закона "Про Национальную полицию".
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