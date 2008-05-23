Таможенники забрали у бизнесмена самолет

Работники Ривненской таможни изъяли самолет АН-12Б у руководителя одного из ривненских предприятий за нарушение таможенных правил.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе таможни, этот самолет, который значился в документах как «самолет гражданской авиации АН-12Б, предназначенный для перевозки грузов, 1964 года выпуска», был ввезен на территорию Украины в мае 2006 года от одной из болгарских авиакомпаний.

В заявлении, поданном в Ривненскую таможню, владелец самолета просил предоставить разрешение на его оформление в режиме временного ввоза на срок до мая 2008 года. Он также дал таможенному органу Украины обязательства, что к окончанию срока временного ввоза осуществит обратный вывоз самолета или заявит об изменении таможенного режима. Однако, по окончании срока, этот предприниматель данное Ривненской таможне обязательство не выполнил и не вывез самолет за пределы таможенной территории. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а самолет балансовой стоимостью 140 тыс. долларов США изъят.

Согласно решению Ривненского городского суда, с руководителя украинского предприятия за нарушение обязательства об обратном вывозе товаров взыскан штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.