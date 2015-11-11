Военная прокуратура начала расследование по факту крушения штурмовика Су-25

С целью установления причин и обстоятельств, которые привели к крушению самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-25, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная следственная группа военной прокуратуры, проводятся необходимые следственные действия.

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Самолет Су-25 разбился сегодня около 10 часов утра во время выполнения планового учебного полета. По предварительной версии следственной группы военных прокуроров и инспекции по расследованию авиакатастроф Министерства обороны Украины, которые начали работу на месте трагедии, осуществляя тренировочный полет на сверхнизкой высоте, самолет столкнулся с высоковольтной линией электропередач, в результате чего упал в районе с. Терновка Вольнянского района Запорожской области недалеко от 255 км автомобильной трассы Харьков-Симферополь.

Установлено, что самолет не был укомплектован боекомплектом. Во время аварии пилот погиб на месте. Разрушений и других пострадавших нет.