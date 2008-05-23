Сегодня выпускники сдают тестирование по географии

В пятницу во всех регионах Украины состоится тестирование выпускников школ по географии.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, к участию в тестировании зарегистрировалось 30 887 человек. 77,2% участников будут сдавать тест на украинском языке, 22,2% - на русском. 0,6% участников будут сдавать тесты на венгерском, румынском и молдовском языках.

К проведению тестирования уже подготовлены 127 пунктов тестирования, к работе которых привлечены 5334 специалиста.

Информационный центр независимого оценивания напоминает: основная сессия внешнего независимого оценивания, начавшаяся 22 апреля, будет продолжаться до 4 июня. Те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии, имеют возможность сдать тесты во время дополнительной сессии, которая пройдет с 26 июня по 4 июля.