Катастрофа Су-25 под Запорожьем: за штурвалом самолета был молодой летчик родом из Крыма (фото)

Об этом заявил глава пресс-центра Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Украинская правда.

"Пилот родом из Симферополя. Выпускник летного факультета Харьковского университета воздушных сил. В ходе обучения прошел подготовку для выполнения полетов на самолетах L-39 и СУ-25", - рассказал Селезнев.

Читайте такжеСледственная группа назвала причину катастрофы Су-25 под Запорожьем

По его словам, летчик имел все необходимые допуски для проведения самостоятельных полетов.

На вопрос, выполнял ли он полеты во время АТО, Селезнев ответил, что когда в зоне проведения антитеррористической операции использовали авиацию, пилот только выпустился.

По данным пользователей соцсетей, погибший летчик Егор Большаков носил звание старшего лейтенанта.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области потерпел крушение военный самолет. Пилот, 1992 года рождения, погиб, мирное население не пострадало.