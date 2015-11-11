Катастрофа Су-25 под Запорожьем: за штурвалом самолета был молодой летчик родом из Крыма (фото)

14:34, 11 ноября 2015
Общество
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В катастрофе Су-25 под Запорожьем погиб молодой летчик родом из Крыма.

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Об этом заявил глава пресс-центра Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Украинская правда.

"Пилот родом из Симферополя. Выпускник летного факультета Харьковского университета воздушных сил. В ходе обучения прошел подготовку для выполнения полетов на самолетах L-39 и СУ-25", - рассказал Селезнев.

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По его словам, летчик имел все необходимые допуски для проведения самостоятельных полетов.

На вопрос, выполнял ли он полеты во время АТО, Селезнев ответил, что когда в зоне проведения антитеррористической операции использовали авиацию, пилот только выпустился.

По данным пользователей соцсетей, погибший летчик Егор Большаков носил звание старшего лейтенанта.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области потерпел крушение военный самолет. Пилот, 1992 года рождения, погиб, мирное население не пострадало.

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