Турчинов заявил, что разбившийся в Запорожской области Су-25 выполнял боевое задание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге.

Он подтвердил, что сегодня около 10 часов разбился самолет Су-25 и погиб пилот, который управлял этим самолетом.

Также Турчинов сообщил, что уже провел разговор с начальником Генштаба, который сообщил, что самолет выполнял боевое задание.

Ранее сообщалось, что он выполнял плановый учебный полет.

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Самолет взлетел с аэродрома в Днепропетровской области.

“Сейчас Минобороны и Генштаб срочно к месту, где упал самолет, направили комиссию, которая определит причины, почему упал самолет и погиб летчик, который им управлял”.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных сил ВСУ Су-25. Пилот, 1992 года рождения, погиб. По данным пресс-службы Минобороны, трагедия произошла в 40 километрах севернее Запорожья. Местное население не пострадало.