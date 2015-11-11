Интерпол снял Чубарова с международного розыска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, международный розыск Чубарова прекращен, поскольку не соотвествует уставу организации.

«Рассмотрев материалы Российской Федерации и ходатайство украинского бюро Интерпола, Офис юридических вопросов Генерального секретариата Интерпола прекратил международный розыск Чубарова по запросу российской стороны, поскольку его осуществление не соответствует требованиям устава организации, в частности – положению ст. 3 Устава. Согласно положениям этой статьи категорически запрещается осуществление любого вмешательства в дела политического, военного, религиозного или расового характера. В связи с этим Генеральным Секретариатом Интерпола принято решение о запрете осуществления любого сотрудничества по указанному делу по каналам Интерпола», - пояснил глава МВД.

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Аваков отметил, что репрессии, обыски и аресты активистов крымскотатарского народа и журналистов, которые имели место в последнее время, не остаются вне поля зрения украинских правоохранителей. По этим фактам возбуждены соответствующие уголовные производства.

«Эти люди занимают проукраинскую позицию. Оккупация рано или поздно закончится, и все эти преступления мы расследуем», – подчеркнул руководитель МВД.

Министр сообщил, что Украинское бюро Интерпола осуществило ряд действий в ответ на действия Российской Федерации.

Он напомнил, что 6 ноября в адрес всех стран - членов Интерпола Россия направила циркулярное сообщение о международном розыске гражданина Украины Рефата Чубарова для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 "Публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Согласно направленной российским отделением Интерпола информации, Чубаров подозревается в том, что 1 апреля этого года в эфире «5 канала» призвал исключить Автономную Республику Крым из состава Российской Федерации и вернуть его Украине.

«Украинское бюро Интерпола заняло соответствующую позицию: Крым – это Украина, Россия – это оккупационная власть в Крыму и предоставило соответствующее ходатайство в Центральное бюро Интерпола", – отметил Аваков.