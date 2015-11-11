Почти каждый пятый автомобиль в Крыму ездит с украинской регистрацией

Об этом он сказал на заседании оккупационного правительства Крыма 10 ноября, сообщает Крым.Реалии.

«По моим подсчетам, осталось (таких машин - ред.) около 17-18%», – сказал Борисенко.

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По его мнению, крымчане не спешат расставаться с украинской регистрацией ради коммерческой выгоды.

«Если посмотреть интернет, они большую часть транспорта забрасывают на продажу на территорию Украины, потому что ценовая политика там отличается», – сказал Борисенко.

Он напомнил, что правительство России установило 1 апреля 2016 года предельным сроком перерегистрации автотранспорта Крыму.

«Будьте добры выполнять постановление правительства», – призвал Борисенко жителей аннексированного полуострова.

С 2016 года в Крыму завершается так называемый переходный период, который установила местная власть для автовладельцев. Это означает, что крымские водители не смогут свободно ездить по Крыму на автомобилях с украинскими номерами. Придется или платить таможенные платежи или получать российский техпаспорт и номера на машину.

Крым аннексирован Россией. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».