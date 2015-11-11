Почти каждый пятый автомобиль в Крыму ездит с украинской регистрацией
Не более 18% автомобилей в Крыму еще не получили российские номера, сообщил местный "начальник управления ГИБДД МВД" Анатолий Борисенко.
Об этом он сказал на заседании оккупационного правительства Крыма 10 ноября, сообщает Крым.Реалии.
«По моим подсчетам, осталось (таких машин - ред.) около 17-18%», – сказал Борисенко.
Читайте такжеМесяц блокады Крыма
По его мнению, крымчане не спешат расставаться с украинской регистрацией ради коммерческой выгоды.
«Если посмотреть интернет, они большую часть транспорта забрасывают на продажу на территорию Украины, потому что ценовая политика там отличается», – сказал Борисенко.
Он напомнил, что правительство России установило 1 апреля 2016 года предельным сроком перерегистрации автотранспорта Крыму.
«Будьте добры выполнять постановление правительства», – призвал Борисенко жителей аннексированного полуострова.
С 2016 года в Крыму завершается так называемый переходный период, который установила местная власть для автовладельцев. Это означает, что крымские водители не смогут свободно ездить по Крыму на автомобилях с украинскими номерами. Придется или платить таможенные платежи или получать российский техпаспорт и номера на машину.
Крым аннексирован Россией. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».