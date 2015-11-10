Порошенко призывает Раду принять антидискриминационную поправку для безвизового режима

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко призвал парламент найти силы и принять все безвизовые законы, в частности антидискриминационную поправку», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 10 ноября, не поддержала принятие проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза) (№3442).

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Проектом закона предусматривается статью 2-1 Кодекса законов о труде Украины изложить в редакции, согласно которой запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места жительства, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы за защитой своих прав или оказания поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.