Жебривский: Боевики стреляют по пунктам пропуска, поэтому новые открываться не будут

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой ОВГА.

"Еще два дня назад осматривал место возможного размещения дополнительного КПВВ в Артемовском направлении. Однако после интенсификации обстрелов на линии разграничения данный вопрос снимается с повестки дня. Пока боевики не перестанут стрелять, говорить об открытии новых пунктов не приходится", - подчеркнул глава области.

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По информации главы области, в течение последних двух суток со стороны временно оккупированной территории усилились обстрелы именно пунктов пропуска, а также объектов инфраструктуры.

"В Гранитном разбили трансформаторную подстанцию, сегодня жители поселка остались без электроснабжения. К сожалению, у боевиков сегодня на руках информация о расположении объектов, влияющих на жизнедеятельность населенных пунктов, а также точки пересечения. Лупят прицельно в основном по ним", - сообщил Жебривский.

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На сегодня в Донецкой области действуют 4 контрольных пункта въезда-выезда. Как отмечается в сообщении, каждый день пограничники оформляют более 17 тысяч человек, которые пересекают линию разграничения в обоих направлениях.

По словам Жебривского, пока КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" работают в оперативном режиме. Больше нагрузки приходится на пункты "Зайцево" и "Георгиевка", где интенсивный пассажиропоток приводит к образованию очередей.

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