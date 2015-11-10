Боевики "ДНР" удивляются, что США заблокировали сайт их "омбудсмена" как террористический
13:08, 10 ноября 2015Общество
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Сайт "уполномоченного по правам человека "ДНР" Дарьи Морозовой в доменной зоне .org заблокирован по требованию США.
REUTERS
Об этом сообщает один из сайтов боевиков со ссылкой на пресс-службу "омбудсмена".
"Наш сайт заблокирован сегодня утром, потому что мы были на домене .org, в связи с эти мы попали под санкции США, они распознали нас как "террористическую организацию". К нам сегодня пришло письмо об этом от регистратора нашего домена", - сказали в "пресс-службе "омбудсмена".
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В настоящее время материалы террористического сайта недоступны, так как резервного домена ресурс не имел.
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