На Одесчине задержали банду, грабившую инкассаторов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в состав преступной группировки входили действующий сотрудник Государственной миграционной службы Украины в Одесской области и бывший работник милиции.

«Шестеро бандитов пытались ограбить автомобиль одного из одесских предприятий, который вез в Киев полтора миллиона гривень в иностранной валюте и бухгалтерскую документацию. Бандиты планировали остановить машину с деньгами, бросив в лобовое стекло лампочки и елочные игрушки, заполненные краской», - отмечается в сообщении.

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При задержании у злоумышленников изъяты милицейская форма, холодное оружие, газовые и травматические пистолеты, средства связи. Для передвижения они использовали два автомобиля, один из которых был с поддельными номерами, проинформировали в СБУ.

Продолжаются безотлагательные оперативно-следственные действия.