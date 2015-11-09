TripAdvisor запустит украинскую версию

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава отдела развития туризма Министерства экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга.

"Три года назад для объективности оценки гостиниц и ресторанов Одессы, а также получения комплексной аналитики туристических предпочтений ассоциация "Туризм Одессы" подписала соглашение с TripAdvisor - крупнейшим и самым мощным в мире онлайн-ресурсом. С тех пор ежегодно 27 сентября город и ассоциация награждают Топ-10 отелей, ресторанов и аттракций согласно рейтингу Tripadvisor", - рассказал он.

В начале ноября в лондонском офисе TripAdvisor, по его словам, состоялись переговоры о расширении партнерства на всю Украину.

Как отметил Липтуга, это партнерство позволит запустить украинскую версию сайта - tripadvisor.ua, позволит использовать статистические и аналитические данные ресурса и получать данные объективного рейтинга, основанного на реальных отзывах гостей.

Также произойдет интеграция различных инструментов TripAdvisor на национальный туристический портал, ежегодное независимое награждение лучших отелей, ресторанов и достопримечательностей, а также проведение образовательных семинаров для отельеров и рестораторов по оптимизации продаж и увеличению количества отзывов

TripAdvisor является одним из самых популярных сайтов, посвященных путешествиям. Он помогает путешественникам в организации и планировании поездок. Сайт содержит около 250 млн отзывов и советов от путешественников, работает в 45 странах.