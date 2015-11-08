В Киеве в собственной квартире избили экс-нардепа от "Свободы" Мирошниченко

23:02, 08 ноября 2015
Общество
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В Киеве в собственной квартире избили бывшего народного депутата от партии «Свобода» Игоря Мирошниченко. 

фото: УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пострадавший утверждает, что его избил любовник его бывшей жены, когда пришел в квартиру, которая ему принадлежит, но в ней он не проживает после развода с женой.

«Последние 10 месяцев я не живу со своей женой и с ней официально разведен. Зато, у меня с ней есть общий ребенок, которому 7 лет и которого я безумно люблю! Ребенок с женой согласно судебным постановлением проживает в квартире на проспекте Бажана, 12 в Киеве, которая является моей собственностью и где я зарегистрирован в течение последних 10 лет. У меня нет никакого запрета или ограничения посещать свою квартиру», - написал Мирошниченко.

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По его словам, около 21.30 в субботу он вернулся с дневной прогулки с дочкой и хотел забрать свитер в комнате. Там он увидел человека, с которым раньше никогда не встречался. «Без каких-либо разговоров этот человек вскочил на ноги и нанес мне удар в лицо", - написал Мирошниченко. Избиения, по его словам, длилось не менее 10-15 минут.

Впоследствии из социальных сетей, от консьержей и соседей, охранников паркинга ему стало известно, что физическую силу к нему применил человек, который является "давним любовником" его бывшей жены. Полиция, по словам Мирошниченко, впоследствии задержала его на 8 этаже дома.

Facebook: Игорь Мирошниченко

Экс-нардеп сейчас находится на стационарном лечении в одной из столичных больниц.

Также политик отмечает, что озвученная ранее некоторыми СМИ версия его бывшей жены о том, что нападающий является слесарем, который якобы собирал мебель в квартире и вступился за женщину во время нападения бывшего мужа является некорректной.

Я вже давно не маю ілюзій стосовно правдивості ЗМІ, які сьогодні використовують для політичного кілерства, але те, що ст...

Posted by Ігор Мірошниченко on Sunday, November 8, 2015

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