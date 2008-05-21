Нацбанк укрепил гривню

Национальный банк Украины укрепил гривню, изменив официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 гривен за 1 долл.

Как сообщается на сайте Нацбанка, курс на уровне 4,85 грн /долл. устанавливается с 22 мая 2008 года.

На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Завтра запланировано заседание Совета НБУ, на котором предполагалось рассмотреть вопрос расширения валютного коридора.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и действует до сегодняшнего дня, не меняясь за все это время.

Кроме того, на завтра НБУ установил такие официальные курсы гривни к иностранным валютам: 764,0205 гривни за 100 евро, 2,0475 гривни за 10 российских рублей, 470,8039 гривни за 100 швейцарских франков, 953,2978 гривни за 100 фунтов стерлингов.