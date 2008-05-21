Крупная партия фальшивых евро поступила в Украину, вероятно, из Сербии

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области изъяли у иностранца около 20 тыс. фальшивых купюр евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Буковинского УБОП, полковник милиции Сергей ГОРБАТЮК.

Фальшивки пытался реализовать в Черновцах гражданин Сербии, албанец по национальности.

По его словам, переодетые в гражданское работники УБОП произвели три закупки валюты и во время последней злоумышленника задержали. Поддельная валюта изъята.

Милиция предполагает, что фальшивки изготовлялись в Сербии и ввозились в Украину.

По данному факту проводится расследование.