Украинские военные примут участие в учениях "Коммон Челлендж – 2015"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны. "Основной целью мероприятия является проведение слаживания и проверка готовности к оперативному дежурству в составе боевой тактической группы Европейского Союза стран Вышеградской четверки в первой половине 2016 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина присоединится к наиболее масштабным учениям НАТОУчастие в учениях позволит проверить готовность украинских военнослужащих к оперативному дежурству на соответствующих должностях штабных офицеров в составе боевой тактической группы Европейского Союза стран Вышеградской четверки в 2016 году, усовершенствовать знания и получить практический опыт совместного выполнения задач в составе группы.

В Минобороны отметили, что военные также будут изучать опыт планирования, подготовки и проведения операций по урегулированию кризисных ситуаций с привлечением сил и средств, их управления и взаимодействия с целью дальнейшего его распространения во время подготовки определенных сил и средств ВСУ к оперативному дежурству в составе боевой тактической группы Европейского Союза стран Вышеградской четверки.