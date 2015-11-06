В Одессе создадут экспертный совет по размещению в городе социальной рекламы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник управления рекламы Одесского городского совета Оксана Фелипская сегодня на совещании с руководителями рекламных компаний города.

«В ближайшее время будет создан экспертный совет по размещению социальной рекламы в Одессе. В него приглашены люди различных сфер деятельности – деятели культуры, дизайнеры, представители общественности, депутатский корпус, чиновники. Вместе они смогут определять наиболее важные аспекты для жизни города, тематика, направления и т. д.», - сказала Фелипская.

Как пояснил руководитель КП «Одесреклама» Иван Кривда, данное ведомство предлагает решать вопросы благоустройства города коллегиально. «Хотим, чтобы вы объединились в коллегиальный орган, чтобы можно было оперативно вести диалог», - сказал он.

В свою очередь представители рекламных компаний выразили беспокойство по поводу того, что «в городе активно распространяются слухи о коррупционной составляющей в КП «Одесреклама» и обысках». Кривда заявил, что ведомство ведет с представителями бизнеса прямой диалог, и ни с кем не существует «подковерных договоренностей». Он также отметил, что о продуктивности работы ведомства свидетельствует увеличение вдвое поступлений в бюджет города от рекламного бизнеса.

Читайте такжеВР приняла закон о внешней трудовой миграции

По словам представителя компании, осуществляющей юридическое сопровождение КП «Одесреклама», Романа Синкевича, с мая по октябрь на коммунальные предприятия горсовета, в частности «Одесреклама», оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Он утверждает, что представители исполкома и «Одесреклама» часто получают требования о предоставлении различных документов: должностных инструкций, внутренних актов, результатах финансовой деятельности и пр. По данным юриста, уже изъято более 1 тыс. экземпляров документов.

Читайте такжеЗакон об усилении гарантии прав внутренне перемещенных лиц полностью соответствует международным стандартам – правозащитник

«Осуществляются такие действия в рамках различных уголовных производств, часть которых вообще не связана с деятельностью «Одесреклама». Например, 29 октября управление рекламы горсовета и предприятие «Одесреклама» получили требование следователя о предоставлении сведений всех рекламоносителей социальной информации города», - рассказал Синкевич. Он отметил, что указанная информация была затребована на основании уголовного производства, открытого по ч.4 ст. 158 УК Украины, которая предусматривает ответственность по факту подделки избирательных документов, совершенных членами избирательных комиссий.

Читайте такжеРада в первом чтении одобрила создание канала иновещания "Ukraine tomorrow"

«Не исключается политическая подоплека в этом вопросе», - заявил Синкевич, добавив, что хотя авторитету местных органов власти наносится ущерб, прямой угрозы деятельности данных ведомств нет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе создадут карту размещения рекламных конструкций города.