В Одессе создадут карту размещения рекламных конструкций города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с руководителями рекламных компаний города сообщила начальник управления рекламы Одесского городского совета Оксана Фелипская.

По ее словам, презентация карты, которую разместят на официальном сайте города, запланирована на конец декабря – начало января.

«Любой человек сможет зайти на сайт города, увидеть интересующую конструкцию, будет фотография, номер разрешения, срок действия разрешения и непосредственно информация о владельце фирмы. Чтобы человек знал к кому обратиться в случае необходимости. Плюс это открытость», - сказала Фелипская.

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Она также отметила, что создадут отдельный реестр незаконных рекламных конструкций, где будут публиковаться, в том числе, имена должников и суммы, которые предприниматели задолжали в бюджет города.

«Эти списки будут опубликованы. Каждый сможет узнать, кто сколько должен и кто сколько платит в бюджет», - отметила начальник управления.