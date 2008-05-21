Кабмин отменил квоты на экспорт зерна

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение отменить квоты на экспорт зерна из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он также сообщил, что рассмотрение вопроса об отмене квот на подсолнечное масло на сегодняшнем заседании Кабмина было отложено.

Как сообщалось, постановлением №271 от 28 марта 2008 года Кабмин продлил действие установленных до 31 марта т.г. квот на экспорт пшеницы (200 тыс. тонн), ячменя (400 тыс. тонн) и ржи (3 тыс. тонн) до 30 апреля.

Постановлением №418 от 23 апреля Кабмин увеличил квоты на экспорт ячменя и пшеницы, но их действие было продлено до 1 июля.

Также Кабмин ввел квотирование экспорта подсолнечного масла и подсолнечника с 22 марта до 1 июля 2008 года и установил квоты в размере 300 тыс. тонн масла и 1 тыс. тонн семян подсолнечника.