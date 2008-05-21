Умер Савва Игнатьевич из "Покровских ворот" (фото)

На 74 году жизни скончался народный артист России Виктор Борцов, исполнитель роли Саввы Игнатьевича в фильме "Покровские ворота".

Борцов умер дома после продолжительной болезни, передает Би-би-си.

"В последние годы Виктор Андреевич тяжело болел, но все мы верили, надеялись и ждали, что замечательный мастер вернется в строй, - сказали коллеги артиста по Малому театру. - К сожалению, чуда не произошло. Мы глубоко скорбим о невосполнимой потере".

Виктор Борцов родился в Оренбурге в 1934 году, окончил Театральное училище им Щепкина и почти полвека проработал в Малом театре, где сыграл, в том числе, князя Мстиславского ("Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого), Москалева ("Дядюшкин сон" по Достоевскому), Вильяма Доббина ("Ярмарка тщеславия" по Уильяму Теккерею), Журдена ("Мещанин во дворянстве" Мольера).

Борцов также сыграл более 45 ролей в кино. Среди фильмов с его участием - "Песнь о Кольцове", "Первый троллейбус", "И снова Анискин", "Вокзал для двоих", "Гардемарины, вперед!", "Хождение по мукам". Но народную любовь ему принесла роль Саввы Игнатьевича в легендарном фильме Михаила Казакова "Покровские ворота".

"Сниматься мне, в принципе, было легко. Я ж сам вырос во дворе, так сказать, коммунальном. Поэтому прекрасно знал и рассказывал Мише, как должен быть одет мой герой, какой походочкой он должен ходить, какие усы носить, в какую игру играть - в "лянгу" тогда все резались", - вспоминал Борцов работу в "Покровских воротах" в интервью "Южноуральской панораме".

Прощание с Виктором Борцовым состоится в Москве, в помещении Малого театра 23 мая.