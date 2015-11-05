Нацтелерадио запретило трансляцию очередного российского телеканала

Как сообщила пресс-служба ведомства, такое решение на основании мониторинга регулятор принял на своем заседании 5 ноября.

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Согласно сообщению, мониторинг Нацсовета показал, что в эфире телеканала транслируется сериал «Ликвидация» (с Михаилом Пореченковым в одной из главных ролей), который ранее был признан запрещенным для ретрансляции в Украине.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просила суд признать программы четырех российских каналов «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-мир» такими, которые не отвечают законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд вынес решение о прекращении трансляции этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что не все провайдеры Донецкой и Луганской областей выполняют решение суда об отключении вещания российских телеканалов.

На сегодня неадаптированными и временно запрещенными для распространения на территории Украины признаны «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «НТВ-мир», Life News, Russia Today, «Россия-24», TVCI, «Россия-1», «НТВ», «ТНТ» и другие.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.