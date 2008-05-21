Курс гривни установил семилетний рекорд

На межбанковском валютном рынке доллар продают уже за 4,65 грн. Так низко американская валюта в Украине не опускалась с 2001 года, когда произошел кризис из-за терактов 11 сентября в Соединенных Штатах.

Собственно, доллар дешевеет во всем мире, но до последнего времени Национальный банк сдерживал валютные колебания в Украине, выкупая излишек долларов на рынке в валютные резервы. Официальный курс до сих пор держится на отметке 5,05, но как на межбанке, так в наличных обменных пунктах уже совсем другие курсы.

Руководство НБУ и правительства объясняет свои действия необходимостью укрепления гривны, как противодействие инфляции. Ведь, чем ниже курс доллара, тем дешевле товары, которые Украина завозит из-за границы.

ICTV