В Донецке ограничили употребление украинского языка

Донецкий горсовет решил ограничить использование украинского языка в школах. За такое решение во вторник проголосовали почти единогласно: 55 из 58-ми депутатов, присутствующих на заседании. Они убеждены, что такое решение «усовершенствует» образовательную отрасль Донецка.

Ограничение распространяется не только на школы, но и на детсады. В частности, отныне запретили открывать новые украиноязычные дошкольные заведения и группы, а также увеличивать количество учеников, которые уже обучаются на украинском языке.

А в рамках программы развития русского языка Донецкий горсовет определил 10 «базовых школ» с углублением изучения русского языка и литературы.

На данный момент в Донецке 34 украиноязычных школы и 649 классов с украинским языком обучения. В этих школах учится 15141 школьник (это 21 процент от общего количества).

Радио Свобода