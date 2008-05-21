В Украине могут появиться еще 4 бюджетные авиакомпании

В Украине могут появиться еще четыре бюджетные (с низкой стоимостью билетов) авиакомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, к этому приведет появление на рынке первого низкобюджетного авиаперевозчика - компании «Визз Эйр». «Думаю, что через определенный период времени две украинские компании займутся также дешевыми перевозками - я уже видел заявки на новые самолеты», - отметил министр.

По его словам, также идут переговоры с зарубежными компаниями, в частности, арабской. «Моя голубая мечта - на этом рынке должны работать в Украине не менее пяти компаний», - сказал министр.

В свою очередь заместитель министра транспорта и связи Украины, глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ сообщил, что уже есть намерения выйти на рынок низкобюджетных перевозок от четырех компаний - двух украинских, одной арабской и одной европейской.

В частности, сообщил он, вопрос открытия низкобюджетных рейсов на некоторых направлениях рассматривает «АэроСвит». По словам А.ДАВЫДОВА, также на это может пойти «Днеправиа». При этом он подчеркнул, что есть только заявление о намерениях, а не конкретные заявки. «Пока только письма о намерениях и просьбы о встречах для переговоров», - отметил он.

По словам А.ДАВЫДОВА, переговоры будут вестись уже в этом году, и украинцам следует готовиться к понижению цен на авиарынке и соответствующей конкуренции.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Визз Эйр Украина» - украинское отделение венгерской компании Wizz Air, являющейся low-cost или низкобюджетным перевозчиком.

23 апреля Госавиаадминистрация Украины приняла документы «Визз Эйр Украина» на получение сертификата эксплуатанта (разрешение на полеты), весь процесс оформления и согласования для получения необходимого разрешения займет около 2-х месяцев.

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» намерена стать первым low-cost-перевозчиком в Украине и внедрить на рынке местных и международных коммерческих авиаперевозок модель “низкий тариф - малые расходы”.

«Визз Ейр Украина» намерена открыть, как минимум, 4 базы в Украине на протяжении последующих пяти лет и разместить на них не менее 14 самолетов, компания будет использовать свыше 500 маршрутов с определенными пунктами.

В 2009 году авиакомпания планирует перевезти более 1 миллиона пассажиров и нанять около 200 сотрудников в Украине, а до июля 2011 года увеличить количество пассажиров до 5 миллионов.