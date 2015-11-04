Досье Хатии Деканоидзе: в Украине две серьезные проблемы – коррупция и Россия

Карьеру в большой политике Хатия начала в 24 года и уже вскоре возглавила администрацию Министерства государственной безопасности Грузии. Об этом сообщает ТСН.ua.

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Позже Деканоидзе руководила полицейской академией МВД Грузии, была директором Национального экзаменационного центра, а затем - министром образования и науки во времена правительства Вано Мерабишвили.

Хатия была одной из тех, кто реформировал Грузию, благодаря чему в 2014 году страна показала лучший результат в проведении реформ в соответствии с рейтингом Doing Business. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили перешла на преподавательскую работу, а впоследствии переехала в Украину.

В Киеве она основала школу молодых политиков. По словам Хатии Деканоидзе, эта школа создавалась для молодых людей с активной гражданской позицией, которые станут новым поколением украинских политиков.

Впоследствии Деканоидзе принимала непосредственное участие в запуске патрульной полиции на улицы городов, а также работала на должности советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По мнению грузинской реформаторки, у Украины есть две серьезные проблемы – коррупция и Россия.

Напомним, сегодня Кабмин поддержал кандидатуру Деканоидзе на должность главы Национальной полиции, которая должна заработать 7 ноября.