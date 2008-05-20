Тимошенко не исключает, что Ющенко ”кинет” парламентские договоренности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон об ограничении торговых надбавок в розничных торговых сетях и супермаркетах.

Об этом она заявила в эфире “5-го канала”.

«Хуже всего, что было сделано, - это закон о Кабинете Министров, который был проголосован в обмен на антиинфляционные законы, был подписан Президентом за полчаса, а тот антиинфляционный закон, который ограничивает наценки в розничных торговых сетях, супермаркетах, то данный закон не подписан и до сих пор. Я чувствую, что вообще он может быть не подписан Президентом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что ей стыдно за голосование в парламенте за законопроект о Кабмине и антиинфляционных законопроектах. “Я, как премьер-министр, должна была обмениваться в парламенте голосованиями: антиинфляционные законы лежали два месяца мертвым грузом. Это ужасная вещь, мне проставили условие, что (принимается) закон о Кабинете Министров, где правительство практически подчиняют Секретариату Президента и Совету национальной безопасности и обороны, а в обмен – антиинфляционные законы”, - объяснила глава правительства.