Винский: если Одесса не отдаст аэропорт, будет ”или-или”

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ намерен развивать аэропорт в Николаеве, если Одесский не отдадут из коммунальной в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, данный вопрос обсуждается с мэром Одессы, однако пока что позиция одесских властей остается неизменной - они против передачи аэропорта в госсобственность.

«Я скажу так: если мы не договоримся, я или изменю закон и по закону он (аэропорт - УНИАН) отойдет государству, или если не изменю закон, - то будет международный аэропорт в Николаеве построен как альтернатива одесскому», - заявил министр.

Напомним, в апреле на внеочередной сессии Одесского горсовета депутатское большинство приняло решение отказаться от передачи аэропорта, находящегося в коммунальной собственности, в собственность государства. При этом депутаты указывали, что в 2007 году взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Одесса» была отремонтирована за счет городского бюджета, на что потрачены многомиллионные средства из городской казны.

10 апреля на встрече с одесскими журналистами И.ВИНСКИЙ заявил, что «до конца текущего года Минтранссвязи намерено решить вопрос с передачей в госсобственность аэропорта «Одесса». Земля под аэропортами, аэродромы и системы безопасности, по словам министра, должны находиться в собственности государства. Терминалы же «на прозрачных аукционных процедурах» будут переданы в частные руки.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины планирует вернуть из коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта. Эти планы предусмотрены концепцией развития аэропортов.

В частности, в госсобственность планируется вернуть аэропорты: Донецк, Жуляны (г. Киев), Одесса, Симферополь, Харьков, Винница (г. Гавришевка), Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Луганск, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Измаил, Мариуполь, Керчь, Кривой Рог, Северодонецк.

Кроме того, концепцией предусмотрена необходимость сохранить в госсобственности аэропорт «Борисполь» (г. Киев), Бердянск, Днепропетровск и Львов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО согласен с передачей аэродромов в государственную собственность.