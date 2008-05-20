Горсовет Севастополя жить не может без ”взаимовыгодного” Лужкова

Севастопольский городской совет призывает Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел отменить решение о запрете въезда на территорию страны мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом сегодня на пленарном заседании горсовета обращении (по предложению «с голоса» депутата от Партии регионов, в проекте повестки дня этот вопрос отсутствовал) подчеркивается, что «плодотворные и взаимовыгодные обоим городам связи создавались и развиваются благодаря позиции мэра Москвы Юрия Михайловича ЛУЖКОВА, который много сделал и продолжает делать для нашего города».

По мнению депутатов, «принимая участие в торжествах по случаю 225-летия образования Черноморского флота России, Ю.ЛУЖКОВ не делал заявлений экспансионистского, агрессивного или угрожающего характера. Он говорил о своем понимании конкретного факта».

Городской совет также акцентирует внимание на том, что «сегодня основой двусторонних отношений между Россией и Украиной является Межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, согласно которому Россия признает целостность украинской территории в ее нынешних границах».

По предложению фракции «Русский блок» на сессии также шла речь о присвоении Ю.ЛУЖКОВУ звания «Почетный гражданин города-героя Севастополя».

Как сообщил председатель горсовета Валерий САРАТОВ, с этой целью создана комисссия «из самых почетных людей» города, и, по его мнению, «дальше надо просто пойти по процедуре. Я сегодня услышал ваши предложения, но как председатель городского совета не вижу предмета включения в повестку дня».

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно Севастополя.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя остался нерешенным, и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего "государственного права".