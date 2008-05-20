Бютовцы прогуливали Киевраду из принципа, а Черновецкий - ”по делу”?

Депутат Киевского городского совета (фракция БЮТ), секретарь Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и информационной политики Александр БРИГИНЕЦ отрицает обвинения в прогулах и называет «самым главным прогульщиком» в Киевсовете городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом А.БРИГИНЕЦ заявил в комментарии, переданном агентству УНИАН в связи с утверждениями секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО о том, что самые заядлые прогульщики заседаний Киевсовета V созыва были среди депутатов фракции БЮТ, среди которых и А.БРИГИНЕЦ.

В этом контексте депутат от БЮТ подчеркнул, что он не только всегда присутствует на заседаниях Киевсовета, но и как секретарь Комиссии по вопросам информационной политики всегда помогает журналистам в их работе, объясняет тонкости голосований и предложенных решений.

«Из 40 сессий я пропустил две или три, не больше. А вот на голосованиях по земле я и в самом деле не бывал достаточно часто, ведь по принципиальным соображениям я за все 40 сессионных заседаний ни одного разу не проголосовал за выделение земли, поскольку все они связаны с теми или другими скандалами», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

При этом слова О.ДОВГОГО о том, что он сам и его коллеги по БЮТ – «прогульщики», А.БРИГИНЕЦ назвал «предвыборным угаром».

«Ему, вероятно, вменили в обязанность покритиковать БЮТ, а он так и не нашел за что», - добавил депутат, отметив, что его присутствие в Киевсовете легко проверить.

При этом А.БРИГИНЕЦ заявил: «Что касается самого заядлого прогульщика в Киевсовете, то им, безусловно, является Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который обязан не просто бывать на сессиях Киевсовета, но и вести их. Ни одну из сессий не вел мер. На некоторых из них он появлялся на несколько минут и, ссылаясь на более важные дела, исчезал. Думаю, если сложить все время из сорока сессий Киевсовета, когда заседания вел Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, то наберется не больше нескольких часов рабочего времени».

Как сообщал УНИАН, в интервью «Комсомольской правде в Украине» О.ДОВГИЙ к рекордсменам-прогульщикам секретарь отнес 7 депутатов от БЮТ и руководителя штаба Блока Кличко Дмитрия АНДРИЕВСКОГО. Кроме прочего О.ДОВГИЙ, в частности, сказал: «Среди прогульщиков-рекордсменов есть и другие БЮТовцы: Петр ОНОПЕНКО пропустил 25 заседаний, Александр БЕРЕЗНИКОВ, Даниэль КАРАБАЕВ, Александр ТОЛУБИЦКИЙ - по 23, А.БРИГИНЕЦ - 22, Александр ГРЕБЕЛЬНИК – 19».

Секретарь Киевсовета также утверждает, что фракции БЮТ и Блока Кличко не голосовали за практически все социально важные решения.