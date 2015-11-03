Украинские БТРы будут производить в Таиланде

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности Украины.

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Документ был подписан украинской делегацией на международной выставке вооружений "Defense&Security-2015", которая проходит в Бангкоке. Соглашение предусматривает локализацию производства бронемашин семейства БТР-3 на территории Королевства Таиланд.

"Налаживание такого производства - это возможность получить не только дополнительные финансовые поступления для Украины, но и обновить имеющиеся мощности по производству и модернизации военной техники для собственных нужд. Кроме этого, это станет отличной возможностью укрепить позиции Украины в азиатском регионе", - отметил Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский.

Сейчас в рамках украинско-тайского сотрудничества, согласно двум предыдущим договорам, Украина поставляет в Таиланд бронетранспортеры, танки, машины поддержки и обслуживания.