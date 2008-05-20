В 9 аэропортах вырастет пассажирский сбор (города и размер сбора)

Министерство юстиции Украины 14 мая зарегистрировало приказ Министерства транспорта и связи от 14 апреля №433, которым повышаются аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров и воздушных судов в аэропортах “Донецк”, “Запорожье”, “Харьков”, “Мариуполь”, “Луганск”, “Черновцы”, “Львов”, “Симферополь” и “Одесса”.

Текст приказа, который вступит в силу 25 мая, размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров в международном аэропорту «Донецк» для международного сообщения установлены на уровне 15,00 долл. США за каждого отправленного пассажира, для внутреннего сообщения - 4,50 долл. США за каждого отправленного пассажира (12 долл. и 3 долл. - действующие). В аэропорту г. Запорожья, соответственно, - 11,20 долл. США и 4,40 долл. США (против 8 долл. и 3 долл.), в международном аэропорту г. Луганск - 15,00 долл. США и 6,50 долл. США (против 11 и 2 долл. США), в международном аэропорту г. Львов - 11,00 долл. и 3,50 долл. США (против 11 долл. и 2 долл.), в аэропорту г. Мариуполь - 14,00 долл. и 5,50 долл. США (против 9 и 2 долл.). В Одесском аэропорту сборы с 25 мая составят для международного сообщения - 15,00 долл. и для внутреннего - 3,50 долл. США (против прежних 13 долл. и 3 долл.), в аэропорту г. Симферополь - 16,50 долл. и 3,50 долл. (13 долл. и 2,5 долл.), в аэропорту г. Харьков - 14,0 и 4,0 долл. (против 11 и 2 долл.) и в международном аэропорту г. Черновцы - 14,50 и 5,20 долл. (против 9 долл. и 2 долл.).

Кроме того, увеличиваются сборы за взлет/посадку воздушных судов, за обеспечение авиабезопасности и пр.

Как сообщал УНИАН, с 3 мая 2008 г. в аэропорту «Борисполь» на 30% повысились аэропортовые сборы на международных рейсах. Согласно приказу Минтранссвязи, в частности, сбор за каждого отправленного пассажира на международных рейсах увеличивается с 13 до 17 долл. США (на 30%). Таким образом, непосредственно для пассажира (авиакомпании включают сборы в стоимость билета) увеличение стоимости билета на международные рейсы составит 4 долл. Сборы с пассажиров внутренних рейсов не изменились.

Напомним, Минтранссвязи объясняет необходимость повышения сборов тем, что существующий размер ставок аэропортовых сборов не компенсирует время и расходы, которые несут аэропорты при предоставлении регулируемых услуг, что приводит к недополучению доходов аэропортами и их убыточности.