Координатор блокады Крыма рассказал об обысках в его компаниях: "Не принял правила игры Путина"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Проводятся все необходимые следственные действия, в том числе обыски, в рамках возбужденного в отношении Ислямова уголовного дела», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, как сообщает "Крым.реалии", владелец телеканала ATR Ислямов считает, что утренние обыски ФСБ в домах бывших сотрудников и его родных в Крыму и в Москве – это «спланированное наступление на него и его бизнес». По мнению Ислямова, такие действия – это следствие его антикремлевской позиции и реакция на блокаду Крыма, инициатором которой он является.

«У нас уже была информация о том, что они готовят широкомасштабное наступление, и они его начали по всем фронтам. Они сейчас будут пытаться забрать все предприятия. Они сейчас отозвали лицензию моего банка в Москве, который в Крыму в том числе. Они пойдут сейчас по накатанной системе. Они сейчас будут давить все, что связано со мной. Потом представлять меня международным террористом», – сказал он.

Ислямов считает, что это «месть за то, что не принял правила игры Путина по Крыму».

«Мало того, вот эту гражданскую блокаду, которую мы сделали, после которой говорили, что Крым все это прекрасно переживет и все это прекрасно, а российский производитель поднимет свои обороты. Вот вы теперь видите, как реагирует на это Россия. Это означает, что гражданская блокада работает», – отметил Ислямов.

Ранее следственный отдел ФСБ РФ возбудил уголовное дело в отношении Ленура Ислямова.

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают к Крыму беспрепятственно.

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Проверка мобильными группами стражей порядка грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и едут в направлении материка.

Ранее в оккупированном Крыму против главы крымскотатарского Меджлиса Рефата Чубарова было возбуждено уголовное дело. Позже так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила об открытых делах против активистов блокады полуострова. По ее словам, совокупность дел российской прокуратуры носит символичное название "блокада Крыма".