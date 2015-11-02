ФСБ возбудила дело против координатора блокады Крыма

Издание РИА "Новости" сообщило, что следственный отдел управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении координатора блокады оккупированного полуострова - Ленура Ислямова.

"22 октября 2015 года Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Ислямова Ленура Эдемовича, 1966 г.р.", - цитирует издание сообщение ФСБ.

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают к Крыму беспрепятственно.

Проверка мобильными группами стражей порядка грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и едут в направлении материка.

Ранее в оккупированном Крыму против главы крымскотатарского Меджлиса Рефата Чубарова было возбуждено уголовное дело.