У Поклонской возбудили уголовные дела против участников блокады Крыма
В оккупированной Крыму начали проверять причастных к продуктовой и энергетической блокаде полуострова.
Об этом заявила так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает Kerch.fm.
На данный момент уже возбужден ряд уголовных дел по фактам противоправной деятельности на границе с Украиной под общим условным названием "блокада Крыма".
"Правоохранительные органы работают в отношении всех активистов и членов блокады - это те граждане, которые нарушают законодательство абсолютно в отношении всех. По некоторым вопросам возбуждены уголовные дела. В части остальных проводятся доследственные расследования", - отметила Поклонская.
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Кроме того, проверке подверглись, в частности, факты подрыва электроопор для энергетической блокады Крыма и якобы вымогательства денег у водителей за проезд границы.