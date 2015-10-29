У Поклонской возбудили уголовные дела против участников блокады Крыма

Об этом заявила так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает Kerch.fm .

На данный момент уже возбужден ряд уголовных дел по фактам противоправной деятельности на границе с Украиной под общим условным названием "блокада Крыма".

"Правоохранительные органы работают в отношении всех активистов и членов блокады - это те граждане, которые нарушают законодательство абсолютно в отношении всех. По некоторым вопросам возбуждены уголовные дела. В части остальных проводятся доследственные расследования", - отметила Поклонская.

Читайте такжеБлокада Крыма: активисты заявляют о спланированной против них акции контрабандистов

Кроме того, проверке подверглись, в частности, факты подрыва электроопор для энергетической блокады Крыма и якобы вымогательства денег у водителей за проезд границы.