Поклонская открыла заочно арестованному Чубарову въезд в оккупированный Крым
18:30, 28 октября 2015Общество
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Лидеру крымскотатарского Меджлиса, депутату Верховной рады Украины Рефату Чубарову открыт въезд в Россию и оккупированный Крым.
REUTERS
Об этом сообщила "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, пишет ТАСС.
«Чубарову открыт въезд в Россию. Теперь уже открыт. И органы предварительного следствия ждут его на территории Крыма», - сказала она.
По словам Поклонской, если следователь усмотрит основания для задержания, при пересечении границы Чубаров может быть задержан и доставлен в суд.
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Глава Меджлиса сообщил, что его заочно арестовал суд Симферополя.
Ранее в оккупированном Крыму против глава крымскотатарского Меджлиса было возбуждено уголовное дело.
В Крыму заочно арестовали Рефата Чубарова
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