Поклонская открыла заочно арестованному Чубарову въезд в оккупированный Крым

Об этом сообщила "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, пишет ТАСС.

«Чубарову открыт въезд в Россию. Теперь уже открыт. И органы предварительного следствия ждут его на территории Крыма», - сказала она.

По словам Поклонской, если следователь усмотрит основания для задержания, при пересечении границы Чубаров может быть задержан и доставлен в суд.

Читайте такжеПоклонская: На территории Крыма никаких "Меджлисов" нет

Глава Меджлиса сообщил, что его заочно арестовал суд Симферополя.

Ранее в оккупированном Крыму против глава крымскотатарского Меджлиса было возбуждено уголовное дело.