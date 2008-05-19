Украинские дети все больше страдают нервными расстройствами

Здоровье украинских детей с каждым годом все слабеет.

Об этом сообщила руководитель отделения проблем здоровья семьи Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины (ИПАГ) Зореслава ШКИРЯК-НИЖНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она, в частности, обнародовала результаты исследования научных работников ИПАГ, которые засвидетельствовали, что медицинские проблемы тесно связаны с социальными. “Мы наблюдаем рост показателей почти всех детских болезней. Более всего нас тревожит углубление невротизации среди детей”, - отметила З.ШКИРЯК-НИЖНИК. В частности, самым существенным фактором, вызывающим нервные расстройства, профессор назвала неблагоприятную атмосферу в семье. “Здоровье ребенка напрямую зависит от отношений между родителями”, - отметила З.ШКИРЯК-НИЖНИК.

В свою очередь, заместитель директора Института ПАГ, руководитель отделения эндокринной гинекологии профессор Татьяна ТАТАРЧУК, коснувшись этой проблемы, заметила, что лишь 20% в структуре нарушений детского здоровья – это сугубо медицинские проблемы. “Остальные 80% - это последствия отношений между отцом и матерью. Это является основной причиной половых расстройств у подростков - бесплодия у девушек и расстройства у юношей”, - отметила Т.ТАТАРЧУК.