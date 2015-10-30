Директора Библиотеки украинской литературы в Москве Шарину задержали по доносу экс-сотрудника

Об этом она сообщила в интервью изданию «Открытая Россия».

«Он (Сокуров – УНИАН) украинофоб. Работал у нас в библиотеке и говорил, что пришел туда работать, чтобы навести в библиотеке порядок. В 2010 году его уволили, и, уходя, он пообещал мне всяческие неприятности. Обо мне он говорил, что я «оранжевое пятно» в библиотеке. Он обвинял меня в том, что я вместо того, чтобы проводить в библиотеке мероприятия, связанные с годовщиной смерти Владимира Ильича Ленина, провожу мероприятия, связанные с Украиной», - сказала Шарина.

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«Но те мероприятия, которые мы проводили, всегда были в рамках официальных дат, утвержденных на более высоком уровне. У нас в библиотеке всегда были кураторы - ФСБ, МИД, Управление культуры ЦАО», - подчеркнула она.

По словам Шариной, ее задержали в рамках расследования дела, возбужденного в 2010 году, по которому в библиотеку дважды приходили с обысками - в декабре 2010 года, когда изымали книги, и в январе 2011 года, когда изъяли серверы.

«Нас тогда обвиняли в том, что мы распространяли экстремистскую книгу Дмитрия Корчинского. Но эта книга была удалена из фондов библиотеки в 2011 году. Она была признана экстремистской в 2013 году. В июле 2011 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. То есть по реабилитирующим основаниям», - сообщила она.

Как сказала Шарина, сотрудники правоохранительных органов пришли в библиотеку в 8.30 28 октября, тогда там была только уборщица, и она их впустила.

«У меня есть основания полагать, что они подбросили нам целую стопку книг, которые потом «достали» на обыске. Но я обратила внимание, что на этих книгах не было библиотечного штампа», - сказала Шарина.

Ее адвокат Иван Павлов разметил у себя на странице в Facebook протокол очной ставки Сокурова и Шариной. В данном документе Сокуров заявил, что Шарина отказала ему в презентации в библиотеки его книги.

А вот исторический документ. Россия, год (1937 - зачеркнуто) 2015-й. Доносы, ночные допросы, обвинения в национал-предат... Posted by Ivan Pavlov on 29 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2011 года Сокуров на пресс-конференции в Москве требовал переформатировать Библиотеку украинской литературы в Библиотеку литературы стран СНГ.

28 октября Библиотеку украинской литературы в Москве заблокировал ОМОН.

Шарина сообщила, что обыск прошел и у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъяты оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и в абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. Как подчеркнула Шарина, изъят также детский журнал "Барвинок", поскольку там "увидели флаг "Правого сектора".

29 октября в Следственном комитете РФ заявили, что намерены ходатайствовать об аресте Шариной за «возбуждение национальной ненависти и вражды».