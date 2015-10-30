Синоптики пообещали украинцам на выходные солнечную погоду

В пятницу, 30 октября, теплее всего будет на Западе - от +10 до +13 градусов, а холоднее всего будет сегодня в Восточных областях – там ожидают от +5 до +6 градусов, паередает ТСН. В остальных областях термометры покажут от +7 до +9 градусов тепла.

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На выходные в Украине ожидается солнечная погода и без осадков, местами возможна переменная облачность. Самая высокая температура воздуха прогнозируется на Западе страны, в частности, на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Холоднее всего будет на Востоке страны. Там воздух прогреется максимум до 6 тепла. В остальных областях средняя дневная температура составит от +7 до +9 градусов.