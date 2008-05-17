Прокуратура возбудила дело против «тушеночных» провокаторов

Прокуратура Голосеевского района города Киева на основании сообщения секретаря Киевсовета Олеся Довгого возбудила уголовное дело относительно лиц, которые распространяли наборы недоброкачественных продуктов якобы от имени Блока Леонида Черновецкого. Об этом идет речь в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры города Киева.

Согласно с ним, дело было возбуждено по ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствие осуществлению избирательного права) относительно лиц, которые 12-15 мая путем обмана распространяли якобы от имени Блока Черновецкого продуктовые наборы. Прокуратурой установлено, что действия лиц имели целью дискредитацию Блока Леонида Черновецкого на выборах, а продукты питания не отвечали требованиям законов «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» и «О безопасности и качестве пищевых продуктов».

Также по указанному уголовному делу даны поручения Главному управлению СБУ в городе Киеве и Киевской области и Главному управлению МВД Украины в городе Киеве установить всех лиц, причастных к указанным событиям.