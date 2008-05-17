Интерпол экстрадировал в Украину преступника

Украинский Интерпол осуществил экстрадицию на родину нашего соотечественника, который скрывался от правосудия в Португалии.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, злоумышленника разыскивал Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола на протяжении 2001-2007 гг. за совершение разбойного нападения. В частности, в 1995 году он, находясь в составе воинского наряда по охране общественного порядка в г. Харькове вместе с двумя военнослужащими срочной службы, безосновательно применил к трех гражданам насилие в виде причинения последним телесных повреждений различной степени тяжести и побоев, от которых один из граждан скончался. Еще 1999 году в отношении него было вынесено постановление о привлечении к ответственности согласно ч. 2 ст. 142 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.166 (превышение власти или должностных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и унижающими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.

В 2001 году злоумышленника объявили в розыск. В результате скоординированных Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола розыскных мероприятий, он был задержан правоохранительными органами Португалии в ноябре 2007 года.

После оформления всех необходимых документов 7 мая 2008 года конвой MBД Украины во главе с работником Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола осуществил экстрадицию злоумышленника в Украину.