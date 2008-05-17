Погода на 18 - 22 мая

18 мая в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, только на севере Левобережья и в западных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах – порывы 17-22 м/с. Температура ночью 9-14°; днем – 23-28°, на побережье морей – около 20°; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

19-20 мая в стране также ожидается переменная облачность, в западной части и местами в северных областях возможны кратковременные дожди, грозы, местами град; на остальной территории – преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный с переходом в западных областях на северо-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 20 мая и в западных областях 8-13°; днем 23-28°, в южных и восточных областях – до 30°, на побережье морей около 20°; 20 мая в западных областях 19-24°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

21 мая в западных, местами в северных и центральных областях, 22 мая в Украине, кроме восточной части, пройдут грозовые дожди. Температура ночью 10-16° (22 мая в западных областях 6-11°); днем 22-28°, в южных и восточных областях – местами 30°, в западных областях ожидается снижение до 13-18°, а 22 мая в большинстве северных и центральных областях 17-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и области 18 мая прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28° (в Киеве – 25-27°).

19-20 мая также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами град, лишь ночью 19 мая – без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

21- 22 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, только ночью 21 мая – без осадков. Температура ночью 11-16°; днем 21 мая 22-27°, 22 мая 17-22°.