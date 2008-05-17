Президент ЕБРР называет инфляцию одной главных проблем в Украине

На сегодня инфляция является одной из самых больших проблем в Украине.

Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Жан ЛЕМЬЕР на открытии инвестиционного форума в Киеве.

При этом он отметил, что проблема инфляции является не только важной для экономики страны, а также с точки зрения социальной сферы.

Кроме этого, Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что Украине надо быть готовой к новым вызовам, которые связаны со вступлением страны во Всемирную торговую организацию.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го – 10,3%).