УБОП обезвредил банду вымогателей

В Ривненской области Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ривненской области обезвредило банду, занимавшуюся вымогательством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по материалам работников УБОП Ривненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины в отношении неоднократно осужденного Д. (1971 г.р.) и двух его сообщников.

Как установили оперативники УБОП злоумышленники с применением психологического давления, физического насилия с причинением тяжких телесных повреждений, требовали ежемесячной оплаты у частных предпринимателей Демидовского района Ривненской области за невмешательство в осуществленнии последними предпринимательской деятельности.

Также работники УБОП выяснили, что воры в случае невыполнения их требований предпринимателями, угрожали насилием над их родственниками и близкими.

Во время вымогательства и передачи денег в сумме 10 тыс. дол. работниками УБОП злоумышленники были задержаны. В ходе проведения поверхностного обыска, у одного из членов банды оперативники обнаружили и изъяли специальное устройство для стрельбы резиновыми пулями марки «Сертина-стартер» без соответствующих документов и снаряжения резиновыми патронами с металлическими шариками. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения – арест.