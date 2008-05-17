Эксперты ЮНЕСКО назвали лучшие технические вузы Украины

Лучшими техническими вузами Украины по итогам 2007 года стали Киевский и Харьковский политехнические институты, а также Национальный горный университет.

Таковы результаты оценки качества высших учебных заведений Украины, проведенной специалистами кафедры ЮНЕСКО «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика», обнародовал еженедельник “Зеркало недели” (№18 (697), 17 - 23 мая в 2008 г.).

Качество работы НТУУ «Киевский политехнический институт» эксперты ЮНЕСКО оценили в 75 баллов. Большую их часть (41) вуз получил за научно-педагогический потенциал. Харьковский политех получил 30 баллов общей оценки, а Национальный горный университет — 21.

В пятерку лидеров попали также Национальный авиационный университет (20,3) и Национальная металлургическая академия Украины (20,2).

За ними в рейтинге расположились Донецкий национальный технический университет (19), Винницкий национальный технический университет (18), Национальный университет «Львовская политехника» (17) и Тернопольский государственный технический университета им. Ивана Пулюя (16,8). Замыкает десятку лучших технических вузов Украины Одесский национальный политехнический университет (16,6).