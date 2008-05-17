СБУ разоблачила «специалистов» по изготовлению банкнот

В Житомирской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных денег.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в группу входили три человека в возрасте 28-30 лет: работник банковского учреждения и двое безработных жителей Житомира, один из которых ранее уже был осужден на 5 лет за кражу в особо крупных размерах. Они «специализировались» на изготовлении банкнот номиналом 100 гривен, используя для этого компьютерную и лазерную множительную технику.

Работник банковского учреждения с помощью программных средств разработал соответствующий макет банкноты. Затем за дело брались распространители подделок. По имеющейся у СБУ информации, за время своего существования эта группа изготовила поддельной национальной валюты на сумму более 20 тысяч гривен.

Печатали фальшивые деньги не только для сбыта, но и для собственных нужд – для текущих расходов на базарах, в магазинах и, в первую очередь, развлекательных заведениях города (накануне один из задержанных рассчитался в диско-клубе Житомира десятью фальшивыми стогривенными купюрами).

16 мая с.г. на территории автозаправочной станции города при попытке сбыта очередной партии фальшивок был задержан один из участников группировки, у которого изъяты 10 банкнот номиналом 100 гривен.

Согласно акту исследования сомнительных банкнот, проведенного экспертом Управления Национального банка Украины в Житомирской области, изъятые при задержании и обыске купюры являются поддельными. Впоследствии в разных местах областного центра были задержаны и другие члены преступной группы.

По данному факту Управлением СБ Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.