Самые низкие цены на продукты питания - в Одесской области

Председатель Одесской областной госадминистрации Николай СЕРДЮК заявляет, что в населенных пунктах области сейчас самый низкий в Украине уровень цен на основные продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Одессе.

“Стабильной остается стоимость хлеба из пшеничной муки высшего и первого сортов, муки, гречишной крупы, молока, сметаны, сливочного масла”, – сказал Н.СЕРДЮК.

Он напомнил, что облгосадминистрация ограничила до 5% рентабельность производства пшеничной муки, до 3% - хлеба и хлебобулочной продукции для диабетиков. Установлены также предельные торговые надбавки от 5% до 15% на различные виды товаров – соответствующий меморандум был подписан между руководством облгосадминистрации и владельцами сетей супермаркетов.

По словам председателя ОГА, благодаря этим мерам удается сдерживать рост цен в регионе.

Н.СЕРДЮК также отметил, что на продовольственных рынках региона цены на говядину, свинину, птицу, капусту, морковь и лук на 1,5 - 9,7% ниже средних цен по стране.

“В ряде случаев также наблюдается снижение среднего уровня цен, а именно: на сыр жирностью 9%, куриные яйца, сахар, рафинированное растительное масло”, – сказал председатель ОГА.