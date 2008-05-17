ГНАУ перешла на отраслевой и рисковый принцип

Государственная налоговая администрация Украины перешла на систему отбора предприятий для проверки исходя из отраслевого принципа, а также согласно изучению уровня риска неуплаты налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ГНАУ Наталия РУБАН на пресс-конференции.

По ее словам, благодаря такой схеме во втором квартале 2008 года удалось снизить количество запланированных проверок на предприятиях до 5755 (за соответствующий период 2007 года план проверок был установлен на уровне 8,1 тыс. предприятий).

Н.РУБАН также сообщила, что во втором квартале текущего года с учетом отраслевого принципа будут проверяться предприятия оптовой и розничной торговли, а также металлургической отрасли.

Кроме того, ГНАУ планирует разработать и предоставить на рассмотрение Кабинета министров проект постановления, в котором будут указываться около 17 показателей относительно рисковости предприятия.