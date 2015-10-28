Воздушные силы Украины хотят модернизировать в 2016 году

Воздушные силы Вооруженных сил Украины будут модернизированы в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время визита в Харьков заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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“Мною принято решение, что следующий год будет годом модернизации и развития воздушных сил Вооруженных сил Украины. Исходя из этого, задача университета воздушных сил является очень сложной. Это и развитие учебно-материальной базы, это и генерация научных идей по развитию воздушных сил, это и создание коллективов, которые будут способны выполнять боевые задачи и задачи по обучению личного состава”, - сказал Полторак во время посещения Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

По его словам, было принято решение по увеличению в 2016 году финансирования всех направлений развития воздушных сил: создания новых образцов вооружений, развития материально-технической базы и т.п.

“Если нет современных воздушных сил, у любых вооруженных сил будут проблемы”, - подчеркнул Полторак.