Воздушные Силы Украины получили отремонтированный зенитный ракетный комплекс Бук-М1 (фото)

Комиссия в составе представителей зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины, Научного центра Харьковского университета Воздушных Сил, специалистов воинской части, где он будет находиться на вооружении, и ремонтного предприятия завершила проверку работоспособности отремонтированного образца.

В Командовании Воздушных Сил отметили, что зенитные ракетные комплексы Бук-М1 - последние образцы вооружения ВС Украины, ремонт которых было освоен на предприятиях ГК «Укроборонпром». Сложность заключалась в том, что в отличие от многих образцов вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс данного типа никогда не разрабатывали, не производили и не ремонтировали в Украине.

- В ближайшее время первый отремонтированный в Украине зенитный ракетный комплекс Бук-М1 заступит на боевое дежурство, - сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко. - Подписание акта приемки комплекса по ремонту показывает, что отечественное предприятие освоило ремонт зенитных ракетных комплексов данного типа.